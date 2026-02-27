زلزله ۴.۶ ریشتری قصرشیرین را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) امروز جمعه هشتم اسفند سال ۱۴۰۴ شهرستان قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت هفت و ۲۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه صبح امروز جمعه‌ در عمق ۱۱کیلومتری و در ۱۱کیلومتری قصرشیرین، ۳۲ کیلومتری سرپل‌ذهاب و ۴۹کیلومتری گیلانغرب به وقوع پیوسته است.
کانون این زلزله در موقعیت طول جغرافیایی ۴۵.۵۱ و عرض ۳۳.۴۳ ثبت شده است.

کانون این زلزله در قصرشیرین بوده که در شهرستان های سرپل‌ذهاب و گیلانغرب به شدت احساس شد و تاکنون از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

شهرستان مرزی قصرشیرین با افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت در غرب کرمانشاه، با عراق بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز دارد که در امتداد این مرز ۲ معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد.

اخبار مرتبط
