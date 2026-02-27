درگیری منجر به قتل در تبریز/ پلیس در جستجوی قاتل

درگیری منجر به قتل در تبریز/ پلیس در جستجوی قاتل
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از محلات تبریز خبر داد و گفت: شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه به‌ طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات تبریز، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی استان به همراه عوامل انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد در جریان این درگیری، فردی بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شده و به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

سرهنگ سلطانی با بیان اینکه بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عاملان این حادثه آغاز شده است، خاطرنشان کرد: دستگیری ضاربان به‌ طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

