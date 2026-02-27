درگیری منجر به قتل در تبریز/ پلیس در جستجوی قاتل

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات تبریز، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی استان به همراه عوامل انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد در جریان این درگیری، فردی بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شده و به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

سرهنگ سلطانی با بیان اینکه بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عاملان این حادثه آغاز شده است، خاطرنشان کرد: دستگیری ضاربان به‌ طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

