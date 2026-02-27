آتش‌سوزی در شهرک صنعتی آبادان خاموش شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: با عکس‌العمل به موقع آتش نشانان، حادثه آتش سوزی در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی پس از چهار ساعت مهار و خاموش شد.

به گزارش ایلنا، خسرو پیرهادی پنجشنبه شب اظهار کرد: ساعت ۱۷ امروز حادثه آتش سوزی در یکی از شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی آبادان به مرکز ۱۲۵ آبادان اعلام شد.

وی افزود: در ابتدا چهار تیم از آتش نشانی آبادان به محل حادثه اعزام شدند ولی بدلیل حجم بالای آتش چهار تیم دیگر از پالایشگاه و بنادر آبادان و خرمشهر به محل حادثه اعزام شدند.

فرماندار ویژه آبادان گفت: این عملیات پس از چهار ساعت به پایان رسید و با عکس العمل مناسب گروه‌های آتش نشانی از سرایت آتش به سایر شرکت‌ها جلوگیری شد.

پیرهادی بیان کرد: این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته و علت آتش سوزی در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا شدت دود سیاه متصاعد از محل به حدی بود که بخشی از آسمان آبادان را دربرگرفت.

 

