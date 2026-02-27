به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، در حالی که عملیات ساماندهی رودخانه‌ها و لایروبی مجاری آبی استان گلستان آغاز شده، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مسیرهای آبی استان با مشکلات جدی و انباشته‌ای روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که اگر به‌موقع برطرف نشوند، می‌توانند زمینه‌ساز تکرار سیلاب‌های مخرب سال‌های گذشته شوند.

بخش قابل توجهی از رودخانه‌های گلستان طی سال‌های اخیر به دلیل رسوب‌گذاری شدید، کاهش عمق، تجاوز به حریم رودخانه، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و انباشت زباله با کاهش چشمگیر ظرفیت عبور آب مواجه شده‌اند. در برخی نقاط، بستر رودخانه‌ها به حدی باریک شده که کوچک‌ترین بارش سنگین می‌تواند خطر طغیان را افزایش دهد.

در بسیاری از نقاط، رسوبات چندساله انباشته شده و مسیر طبیعی جریان آب تغییر کرده است. این وضعیت نه‌تنها خطر سیلاب را افزایش می‌دهد، بلکه به اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های روستایی آسیب جدی وارد می‌کند.

کمبود ماشین‌آلات سنگین، محدودیت اعتبارات، و تأخیر در اجرای طرح‌های حفاظتی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این عملیات است. برخی از روستاها نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای فرعی رودخانه‌ها، بیش از سایر مناطق در معرض خطر قرار دارند.

با وجود این مشکلات، عملیات لایروبی در بخش‌هایی از رودخانه‌های گرگانرود، قره‌سو، چهل‌چای و اترک آغاز شده و مسئولان امیدوارند با اجرای این طرح، بخشی از خطرات احتمالی بارش‌های فصلی کاهش یابد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که ساماندهی کامل رودخانه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، تأمین اعتبارات پایدار و برخورد جدی با تجاوز به حریم رودخانه‌هاست.

در شرایطی که گلستان سابقه تلخ سیلاب‌های گسترده را در کارنامه دارد، اجرای این عملیات نه‌تنها یک اقدام عمرانی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفاظت از جان و مال مردم استان به شمار می‌رود.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای گلستان در گفت وگو با ایلنا از ابعاد گسترده نیاز استان به لایروبی رودخانه‌ها خبر داد و گفت: سالانه حدود ۶۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های گلستان باید لایروبی شود؛ اقدامی که به اعتباری بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال نیاز دارد.

علی‌اصغر خسروی با اشاره به محدودیت اعتبارات و حجم بالای رسوبات انباشته‌شده در مسیرهای آبی استان اظهار کرد: با استفاده از اعتبارات ابلاغی در بخش مهندسی رودخانه، امسال توانستیم ۷۰ کیلومتر از نقاط اولویت‌دار را لایروبی کنیم.

وی افزود: از مجموع عملیات انجام شده ۴۱ کیلومتر در حوضه آبریز گرگانرود - ۷ کیلومتر در حوضه آبریز اترک - ۳ کیلومتر در حوضه آبریز قره‌سو - ۱۹ کیلومتر در حوضه آبریز خلیج گرگان لایروبی شده است.

خسروی از پیش‌بینی ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار جدید برای لایروبی ۱۰۵ کیلومتر دیگر از رودخانه‌های استان خبر داد و افزود: این عملیات در قالب ۱۷ پروژه تعریف شده و پس از نهایی شدن قراردادها با پیمانکاران، به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به عبور حدود ۷۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان از داخل مناطق شهری و روستایی گفت: طبق قوانین موجود از جمله قانون پیشگیری و مبارزه با خطر سیل، قانون شهرداری‌ها و قانون مدیریت بحران، مسئولیت ساماندهی، لایروبی و رفع خطر سیلاب در محدوده‌های جمعیتی بر عهده وزارت کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. همکاری دستگاه‌های محلی برای کاهش خطر سیلاب در این مناطق ضروری است.

خسروی از اجرای ۳۲۰ متر دیواره‌سازی و سازه‌های حفاظتی در قالب ۶ قرارداد خبر داد و گفت این پروژه‌ها با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و با هدف تثبیت بستر رودخانه‌ها، جلوگیری از تخریب ساختمان‌ها و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اجرا شده است. برای اجرای ۴۰۰ متر دیواره‌سازی جدید نیز ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و پس از عقد قرارداد با پیمانکاران، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

