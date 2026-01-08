اعطای 14 میلیارد تومان وام خوداشتغالی به زندانیان قزوینی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرهاد بهرامی در کمیته اشتغال زندانیان که با حضور نمایندگان بانک‌های عامل استان برگزار شد، اظهار داشت: این اقدام با هدف حمایت از اشتغال و بازگشت شرافتمندانه زندانیان آزادشده به جامعه انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال پایدار در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: فراهم‌سازی بستر اشتغال برای زندانیان آزادشده، نقش مؤثری در بازگشت سالم آنان به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم دارد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین تصریح کرد: در این نشست، پرونده‌های متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت و اعطای تسهیلات به 70 نفر از زندانیان محکوم آزادشده تأیید شد.

بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل زندان‌های استان با همکاری بانک‌های عامل، این مسیر حمایتی را با جدیت دنبال می‌کند و تاکنون 223 نفر از زندانیان آزادشده جهت دریافت تسهیلات اشتغال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

