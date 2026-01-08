دستگیری ۱۷ نفر در طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در گیلان
رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۶ سارق و یک مالخر در طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.
حدادی افزود: در پی ابلاغ اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در گیلان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان و شهرستانهای تابعه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این طرح ۳ روزه با انجام اقدامات پلیسی و در عملیاتهای جداگانه ۱۶ سارق و یک مالخر دستگیر شدند، افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده، سارقان به ۲۱ فقره سرقت مختلف اعتراف و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.