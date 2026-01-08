خبرگزاری کار ایران
صید بیش از ۵۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر در گیلان
صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تاکنون بیش از ۵۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی صید کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، سرپرست اداره کل شیلات گیلان گفت: صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تاکنون ۵۷۵ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۳۱۰ میلیارد تومان صید کرده‌اند.

علی اصغر داداشی افزود: ۵۸ درصد از این میزان ماهی صید شده سفید، ۴۰ درصد ماهی کفال و ۲ درصد باقی مانده شامل انواع دیگر ماهیان استخوانی است.

وی گفت: ۴ هزار صیاد عضو ۴۷ شرکت تعاونی صید پره در گیلان به صیادی مشغول هستند.

 

