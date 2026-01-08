صید بیش از ۵۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، سرپرست اداره کل شیلات گیلان گفت: صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تاکنون ۵۷۵ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۳۱۰ میلیارد تومان صید کرده‌اند.

علی اصغر داداشی افزود: ۵۸ درصد از این میزان ماهی صید شده سفید، ۴۰ درصد ماهی کفال و ۲ درصد باقی مانده شامل انواع دیگر ماهیان استخوانی است.

وی گفت: ۴ هزار صیاد عضو ۴۷ شرکت تعاونی صید پره در گیلان به صیادی مشغول هستند.

