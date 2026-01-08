قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و هر دلار ۱۴۶ هزار تومان و هر یورو ۱۷۰ هزار و ۵۲۰ تومان در بازار در حال معامله است.

هر انس جهانی نیز ۴۴۲۵ دلار است.

