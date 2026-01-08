خبرگزاری کار ایران
سید علی‌نقی طبیب لقمانی سرپرست جدید بنیاد مسکن فارس شد

سید علی‌نقی طبیب لقمانی سرپرست جدید بنیاد مسکن فارس شد
مراسم تکریم مدیرکل پیشین و معارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس با حضور مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم، سید علی‌نقی طبیب لقمانی به‌عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن فارس معرفی و از خدمات سه‌ساله سید علیرضا حمیدی تقدیر شد.

فلاحی، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن کشور، ضمن تبریک انتصاب لقمانی، لوح تقدیر و حکم انتصاب وی را که به امضای رئیس بنیاد مسکن کشور رسیده بود، به او اهدا کرد.

مدیرکل جدید بنیاد مسکن فارس، با قدردانی از اعتماد ریاست بنیاد، بر رعایت قانون، جلب رضایت مردم و کسب رضایت الهی در تمامی برنامه‌های اجرایی و مدیریتی تأکید کرد.

علی‌نقی  طبیب لقمانی افزود: برنامه‌ریزی منسجم در سطح شهرستان‌ها و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی را محور موفقیت بنیاد خواهد بود.

در بخش دیگری از مراسم، حمیدی مدیرکل سابق بنیاد مسکن فارس گزارشی از عملکرد دوره مدیریتی خود ارائه کرد و از همکاری مدیران و کارکنان بنیادمسکن فارس قدردانی کرد.

در این مراسم، علاوه بر معاونان بنیاد مسکن فارس، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس و مسئولان دفتر نمایندگی ولی‌فقیه حضور داشتند.

