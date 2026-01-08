خبرگزاری کار ایران
توقیف شناور خارجی حامل ۳۶۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خوزستان

فرمانده مرزبانی استان خوزستان از شناسایی و توقیف یک فروند شناور خارجی حامل ۳۶۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های سرزمینی کشور خبر داد و گفت: در این عملیات بزرگ دریایی، ۱۱ نفر از عوامل اصلی قاچاق دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار حجت سفیدپوست، شب گذشته اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سرمایه‌های ملی و در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های دریایی مقابله با قاچاق سوخت، مأموران دریابانی آبادان با اشراف اطلاعاتی موفق شدند یک فروند شناور خارجی را که به‌صورت غیرمجاز وارد آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شده بود، شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این شناور به‌عنوان سرشبکه قاچاق سوخت فعالیت می‌کرد که در جریان بازرسی از آن، مقدار ۳۶۳ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد؛ محموله‌ای که از نظر حجم و شیوه انتقال، در زمره پرونده‌های کم‌سابقه و شاخص قاچاق سوخت در حوزه دریایی محسوب می‌شود.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به دستگیری عوامل این پرونده گفت: در این عملیات، ۱۱ نفر از عناصر اصلی قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار سفیدپوست با بیان اینکه این محموله با هدف خروج از آب‌های سرزمینی کشور در حال انتقال بود، تصریح کرد: برخورد قاطع، هوشمندانه و بدون اغماض با قاچاقچیان کلان سوخت، به‌ویژه در مناطق حساس ساحلی و دریایی، با قدرت و استمرار در دستور کار مرزبانی قرار دارد و هرگونه اقدام علیه منافع ملی با پاسخ سخت و بازدارنده مرزبانان مواجه خواهد شد.

