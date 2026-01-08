مدیرکل راهداری فارس خبرداد؛
پیگیری ویژه پرداخت مطالبات رانندگان حمل ونقل عمومی فارس
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از پیگیری ویژه مطالبات به حق رانندگان استان فارسی طی چندین روز اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا امیری گفت: باتوجه به دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیگیری و وصول مطالبات رانندگان از شرکت های دولتی و صنایع بزرگ، جلسات متعدد و پیوسته با حضور مستمر مقامات استانی، نمایندگان صنف رانندگان و شرکت ها برگزار شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس افزود: با حمایتهای استاندار و پیگیری های این اداره کل بخش عمده ای از مطالبات رانندگان طی چند روز گذشته دریافت شده و با ادامه این روند تا چند روز آینده تمام مطالبات رانندگان وصول و به حساب آنان واریز می شود.
امیری در پایان سخنان خود با برشمردن جایگاه ویژه صنعت حمل و نقل در کشورمان و نقش خطیر همه فعالان این عرصه به ویژه رانندگان، ابراز امیدواری کرد که با همیاری و همکاری مسئولان، صنوف و خود رانندگان مشکلات موجود در این حوزه در آیندهای نزدیک مرتفع شود و گفت: مطالبات این قشر جزو اولویتهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به ویژه اداره کل استان فارس است که همواره در تمامی سالها تمام تلاش خود را برای تسهیل امورات این عزیزان به کارگرفته و در ادامه نیز این روند را دنبال خواهیم کرد.