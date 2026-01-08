خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا؛

کارگران فولاد پارس هفت‌تپه از پرداخت‌ها و پیگیری مطالبات خود خبر دادند

جمعی از کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه در تماس با «ایلنا» از واریز هدیه روز پدر، پرداخت قریب‌الوقوع حق غذا، تمدید قرارداد چند کارگر و طرح موضوع ترمیم حقوق در دوره اورهال خبر دادند.

جمعی از کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند که روز گذشته (چهارشنبه) مبلغ سه میلیون تومان به مناسبت روز پدر به حساب کارگران این شرکت واریز شده است.

به گفته این کارگران، همچنین قرار است حق غذای آذرماه نیز بر اساس میزان کارکرد، حداکثر تا امروز یا فردا به حساب کارگران پرداخت شود.

این کارگران در ادامه با اشاره به وضعیت همکارانی که قرارداد کاری آن‌ها تمدید نشده بود، گفتند: طبق اخبار واصله و با دستور مدیرعامل شرکت قرارداد سه نفر از این کارگران از ابتدای روز شنبه هفته آینده مجدداً تمدید خواهد شد و آن‌ها به محل کار خود بازمی‌گردند.

کارگران فولاد پارس هفت‌تپه همچنین به طرح موضوع «مبلغ ترمیمی حقوق» در دوره تعمیرات اساسی (اورهال) اشاره کرده و افزودند: این موضوع قرار است در جلسه روز شنبه میان نمایندگان کارگران و مدیریت شرکت مطرح و بررسی شود.

به گفته آنان، با توجه به شرایط سخت معیشتی، افزایش تورم و کاهش درآمد کارگران در دوره اورهال، انتظار می‌رود مدیریت شرکت با بهره‌گیری از تجربه و توان مدیریتی خود، با تصویب یک لایحه حمایتی، مقرری ماهانه مناسبی برای این دوره در نظر بگیرد تا بخشی از فشار اقتصادی وارد بر کارگران و خانواده‌های آنان جبران شود.

