کارشناس هواشناسی استان:

آسمان گلستان تا ظهر یکشنبه به نسبت آرام پیش بینی می‌شود

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: آسمان گلستان تا ظهر یکشنبه به نسبت آرام پیش بینی می‌شود ودمای هوا به ویژه فردا تا ظهر شنبه افزایشی خواهد بود.

به گزارش ایلنا گلستان، سمیه ملاحی اظهارکرد: دمای هوا به ویژه فردا تا ظهر شنبه افزایشی خواهد بود و پیش بینی می‌شود به ۲۵ درجه سانتی گراد برسد. در ارتفاعات استان وزش باد گرم نسبتا شدید، گاها شدید پیش بینی می‌شود. 

وی افزود: با عبور زودگذر سامانه بارشی به تدریج از ظهر شنبه تا صبح یکشنبه شرایط برای افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط پدیده گرد و خاک، بارش باران، پدیده مه و کاهش دما فراهم خواهد بود. بارش در نواحی کوهستانی به صورت برف و وضعیت دریا از اواخر روز شنبه تا صبح یک شنبه مواج  ومتلاطم خواهد بود. 

وی با اشاره به  صدور هشدار  سطح زرد شماره ۴۳ گفت: با توجه به افزایش دما مردم درصورت روشن کردن آتش در جنگل بر حسب ضرورت حتما از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند.

ملاحی گفت: با توجه به افزایش سرعت وزش باد آسیب به برخی سازه‌ها پیش بینی می‌شود. با توجه به پیش بینی بارش باران و پدیده مه رانندگان هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

