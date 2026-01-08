به گزارش ایلنا گلستان، سمیه ملاحی اظهارکرد: دمای هوا به ویژه فردا تا ظهر شنبه افزایشی خواهد بود و پیش بینی می‌شود به ۲۵ درجه سانتی گراد برسد. در ارتفاعات استان وزش باد گرم نسبتا شدید، گاها شدید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: با عبور زودگذر سامانه بارشی به تدریج از ظهر شنبه تا صبح یکشنبه شرایط برای افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط پدیده گرد و خاک، بارش باران، پدیده مه و کاهش دما فراهم خواهد بود. بارش در نواحی کوهستانی به صورت برف و وضعیت دریا از اواخر روز شنبه تا صبح یک شنبه مواج ومتلاطم خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۳ گفت: با توجه به افزایش دما مردم درصورت روشن کردن آتش در جنگل بر حسب ضرورت حتما از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند.

ملاحی گفت: با توجه به افزایش سرعت وزش باد آسیب به برخی سازه‌ها پیش بینی می‌شود. با توجه به پیش بینی بارش باران و پدیده مه رانندگان هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

