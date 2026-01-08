خبرگزاری کار ایران
بازدید وزیر میراث فرهنگی از روند بازسازی بازار تاریخی یزد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان سفر به استان یزد، به‌همراه نماینده مردم یزد و اشکذر و معاون عمرانی استانداری، از بازار تاریخی یزد بازدید کرد .

به گزارش ایلنا از یزد، صبح امروز در جریان سفر سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وی به همراه محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و سیدمهدی طلایی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، با حضور در بازار تاریخی یزد، روند اجرای عملیات بازسازی و مرمت این مجموعه که در عرضه جهانی شهر میراث جهانی یزد واقع شده را مورد بررسی قرار دادند.

بازار کهن یزد با وسعتی حدود ۱۶ هکتار و دارا بودن هزاران پلاک تجاری، از دیرباز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این شهر شناخته می‌شود و نقش مؤثری در حیات تاریخی و معیشت شهروندان دارد.

مرمت و احیای این بازار، گامی مهم در حفظ میراث تاریخی یزد و تقویت ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی آن به‌شمار می‌رود.

