بازدید وزیر میراث فرهنگی از روند بازسازی بازار تاریخی یزد

به گزارش ایلنا از یزد، صبح امروز در جریان سفر سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وی به همراه محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و سیدمهدی طلایی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، با حضور در بازار تاریخی یزد، روند اجرای عملیات بازسازی و مرمت این مجموعه که در عرضه جهانی شهر میراث جهانی یزد واقع شده را مورد بررسی قرار دادند.

بازار کهن یزد با وسعتی حدود ۱۶ هکتار و دارا بودن هزاران پلاک تجاری، از دیرباز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این شهر شناخته می‌شود و نقش مؤثری در حیات تاریخی و معیشت شهروندان دارد.

مرمت و احیای این بازار، گامی مهم در حفظ میراث تاریخی یزد و تقویت ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی آن به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام/