فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد:
تصادف تویوتا و سمند و بر جای ماندن 2 کشته و یک مصدوم
فرمانده پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان به وقوع سانحه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: تصادف یک دستگاه سواری تویوتا با یک دستگاه سواری سمند در راه ارتباطی و مسیر فرعی شهرستان فنوج ۲ کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی کولزاده به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: این حادثه رانندگی در کیلومتر ۱۱۸ مسیر فرعی فنوج رخ داد که به دلیل شدت ضربه وارده ۲ سرنشین خودروی سمند در دم جان باختند و شرنشین خودروی سواری تویوتا نیز مصدوم شد. علت بروز این حادثه رانندگی در دست بررسی است.
وی بر ضرورت جلوگیری از خستگی در زمان رانندگی تأکید کرده و ادامه داد: خودداری از عجله در سفر و داشتن استراحت کافی برای حدود ۱۵ دقیقه پس از هر ۲ ساعت رانندگی برای جلوگیری از خستگی و خواب آلودگی برای راننده وسایل نقلیه ضروری است تا بازگشت مسافران به شهر و دیار خود ایمن و سلامت انجام شود.
فرمانده پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان بر رعایت قوانین به هنگام رانندگی تأکید کرده و اظهار داشت: شهروندان، رانندگان و کاربران جادهای باید به این موضوع توجه داشته باشند که رعایت فاصله طولی و رانندگی با سرعت مطمئنه میتواند از بروز بسیاری سوانح رانندگی و به تبع آن بروز تلفات جادهای جلوگیری کند.