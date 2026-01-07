تصادف تویوتا و سمند و بر جای ماندن 2 کشته و یک مصدوم

به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی کول‌زاده به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: این حادثه رانندگی در کیلومتر ۱۱۸ مسیر فرعی فنوج رخ داد که به دلیل شدت ضربه وارده ۲ سرنشین خودروی سمند در دم جان باختند و شرنشین خودروی سواری تویوتا نیز مصدوم شد. علت بروز این حادثه رانندگی در دست بررسی است.

وی بر ضرورت جلوگیری از خستگی در زمان رانندگی تأکید کرده و ادامه داد: خودداری از عجله در سفر و داشتن استراحت کافی برای حدود ۱۵ دقیقه پس از هر ۲ ساعت رانندگی برای جلوگیری از خستگی و خواب آلودگی برای راننده وسایل نقلیه ضروری است تا بازگشت مسافران به شهر و دیار خود ایمن و سلامت انجام شود.

فرمانده پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان بر رعایت قوانین به هنگام رانندگی تأکید کرده و اظهار داشت: شهروندان، رانندگان و کاربران جاده‌ای باید به این موضوع توجه داشته باشند که رعایت فاصله طولی و رانندگی با سرعت مطمئنه می‌تواند از بروز بسیاری سوانح رانندگی و به تبع آن بروز تلفات جاده‌ای جلوگیری کند.

