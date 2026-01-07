خبرگزاری کار ایران
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر پایین هولار را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر بخش‌هایی از مرکز مازندران را لرزاند که کانون آن در حوالی پایین‌هولار گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۱۸ و ۲۳ دقیقه و ۵۷ ثانیع عصر چهارشنبه حوالی پایین‌هولار در استان مازندران را لرزاند.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۶.۳۱ درجه عرض شمالی و ۵۳.۱۷ درجه طول شرقی به وقوع پیوسته است.

پایین‌هولار با فاصله ۱۳ کیلومتر، زیراب با فاصله ۲۲ کیلومتر و پل‌سفید با فاصله ۲۴ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه بوده‌اند. همچنین مرکز استان مازندران، ساری، در فاصله ۲۹ کیلومتری کانون زلزله قرار دارد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات جانی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

