چرا سهم ایران از بازار ۸۰۰ میلیارد دلاری صنایع دستی کمتر از نیم درصد است؟

به گزارش ایلنا از یزد، علیرضا زمانی، بازارساز ارشد خانه صنایع‌دستی تلفیق هنر (زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی)، در نشست خبری که شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی برگزار شد، از آغاز به‌کار رسمی «خانه‌های صنایع‌دستی» به‌عنوان سازوکاری نوین برای ساماندهی، آموزش و فروش محصولات این حوزه خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه ایران به عنوان «بهشت صنایع‌دستی جهان» و با دارا بودن ۴۵۰ رشته از ۶۰۰ صنعت دستی ثبت‌شده در یونسکو، افزود: متأسفانه سهم ایران از گردش مالی ۸۰۰ میلیارد دلاری صنایع‌دستی در جهان، کمتر از نیم درصد است و کشورمان در فروش و صادرات این محصولات، در رتبه ۳۱ جهانی قرار دارد.

زمانی، ناآشنایی مردم با صنایع‌دستی به عنوان کالای اقتصادی؛ نبود بسترهای قانونی مناسب تا پیش از سال ۱۳۹۶؛شرایط اقتصادی و عدم تمایل خانوارها به خرید صنایع‌دستی و عرضه محصولات با روش‌های سنتی و غیرجذاب را چهار عامل اصلی را در کندی توسعه بازار صنایع‌دستی داخلی و بین‌المللی برشمرد.

به با اشاره به این‌که خانه‌های صنایع‌دستی با هدف رفع این چالش‌ها طراحی شده‌اند تصریح کرد: این خانه‌ها با ارائه آموزش‌های تخصصی، ایجاد کارگاه‌های تولیدی، انعقاد قرارداد با هنرمندان خرد و عرضه محصولات به روش‌های نوین، مسیر فروش و صادرات را هموار می‌کنند.

زمانی افزود: هر ایرانی می‌تواند با کد ملی خود به صورت رایگان در قالب «عضو خانه صنایع‌دستی» ثبت‌نام کند و در شش کمیته آموزشی این حوزه فعال شود.

وی از ایجاد شبکه‌ای یکپارچه خبر داد و‌گفت: در حال حاضر حدود ۶هزار کارگاه صنایع‌دستی، ۴۵ هزار هنرمند و ۱۲۰ هزار بازارساز را به هم متصل کرده است.

به گفته زمانی، این شبکه بستری برای فروش نوین و دور زدن روش‌های سنتی است که تاکنون جوابگوی نیازهای این حوزه نبوده‌اند.

زمانی با بیان اینکه تنها در خانه صنایع‌دستی تلفیق هنر، روزانه حدود هفت میلیارد تومان فروش محقق می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با توسعه این طرح و همکاری مسئولان استانی، صادرات صنایع‌دستی کشور تا شهریور ۱۴۰۵ به یک میلیارد دلار برسد.

وی تأکید کرد: این طرح ذیل اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند و هیچ تحریمی نمی‌تواند خللی در فرایند آن ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح از ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ کلید خورده و خانه صنایع‌دستی تلفیق هنر، به عنوان اولین خانه درجه یک ایران با مجوز وزارت میراث فرهنگی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

