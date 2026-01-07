مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان خبر داد:
نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات کوه جایین شهرستان حاجیآباد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان گفت: امدادگران هلالاحمر استان در فرایند عملیاتی دشوار، کوهنوردی را که از ارتفاعات کوه جایین از توابع شهرستان حاجیآباد سقوط کرده بود، پس از چندین ساعت تلاش مداوم نجات دادند.
به گزارش ایلنا، مختار سلحشور افزود: گزارشی از سقوط یک کوهنورد در ارتفاعات کوه جایین شهرستان حاجیآباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOS) اعلام شد و بلافاصله گروهی 4 نفره از امدادگران شعبه حاجیآباد به محل حادثه اعزام شد.
وی به علت دیر رسیدن امدادگران به محل سقوط فرد مصدوم اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به سختگذر بودن مسیر و تاریکی هوا، نیروهای امدادی پس از 5 ساعت تلاش مستمر، ساعت 22:30 موفق به رسیدن به فرد مصدوم شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان اظهار داشت: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، ساعت 6:20 بامداد کوهنورد مصدوم را با استفاده از بسکت امدادی به پایین ارتفاعات کوه جایین منتقل کرده و وی را تحویل تیم اورژانس دادند.
سلحشور تصریح کرد: در این عملیات امدادی که حدود مدت زمان آن 5 ساعت طول کشید، نیروهای محیطزیست، اورژانس و داوطلبان محلی همکاری مؤثری با تیم امدادونجات داشتند و مأموریت نجات از سقوط ارتفاعات کوهستانی با موفقیت پایان یافت.