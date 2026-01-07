به گزارش ایلنا، مختار سلحشور افزود: گزارشی از سقوط یک کوهنورد در ارتفاعات کوه جایین شهرستان حاجی‌آباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOS) اعلام شد و بلافاصله گروهی 4 نفره از امدادگران شعبه حاجی‌آباد به محل حادثه اعزام شد.

وی به علت دیر رسیدن امدادگران به محل سقوط فرد مصدوم اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به سخت‌گذر بودن مسیر و تاریکی هوا، نیروهای امدادی پس از 5 ساعت تلاش مستمر، ساعت 22:30 موفق به رسیدن به فرد مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان اظهار داشت: نجات‌گران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، ساعت 6:20 بامداد کوهنورد مصدوم را با استفاده از بسکت امدادی به پایین ارتفاعات کوه جایین منتقل کرده و وی را تحویل تیم اورژانس دادند.

سلحشور تصریح کرد: در این عملیات امدادی که حدود مدت زمان آن 5 ساعت طول کشید، نیروهای محیط‌زیست، اورژانس و داوطلبان محلی همکاری مؤثری با تیم امدادونجات داشتند و مأموریت نجات از سقوط ارتفاعات کوهستانی با موفقیت پایان یافت.

