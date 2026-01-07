پیش بینی بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما در بیشتر مناطق اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا رفیعی افزود: دمای هوای بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت آینده، تغییر محسوسی نخواهد داشت و ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته ادامه دارد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: جو پایداری تا پایان هفته در استان استقرار خواهد داشت و در این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد است.

وی اضافه کرد: شرایط برای افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان وجود دارد که در این زمینه هشدار زرد پایداری هوا و هشدار نارنجی صادر شده است.

بر اساس هشدارهای مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، رنگ زرد برای آگاهی بخشی، رنگ نارنجی برای حفظ آمادگی و رنگ قرمز برای اقدام است.

انتهای پیام/