معرفی 72 واحد تولیدی آلاینده به دستگاه قضائی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سیداسدالله هاشمی از افزایش نظارت‌ها بر واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی و خدماتی استان در سال جاری خبر داد و گفت: در راستای اجرای دقیق وظایف قانونی و حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم استان، در طول سال جاری تاکنون، 72 واحد که نسبت به رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی خود کوتاهی کرده بودند، به مراجع قضائی معرفی شده‌اند. از این تعداد، 27 واحد به صدور رأی محکومیت منجر شده و 45 پرونده دیگر در جریان رسیدگی قضائی قرار دارند.

وی در تشریح روند برخورد با متخلفان گفت: کارشناسان محیط زیست در سراسر استان به‌صورت مستمر بر واحدهای تولیدی نظارت می‌کنند. در وهله اول، برای هر واحدی که آلودگی در آن مشاهده شود، اخطاریه رسمی جهت رفع نواقص و پایان دادن به آلودگی صادر می‌شود. متأسفانه برخی از این واحدها پس از انقضای مهلت قانونی و عدم رفع تعهدات محیط زیستی به ناچارا به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.

مدیرکل محیط زیست قزوین با تأکید بر اولویت اصلی این اقدامات افزود: مهم‌ترین هدف ما، تأمین آسایش و سلامت شهروندان استان قزوین است. محیط زیست سالم، حق مسلم مردم است و هیچ سود اقتصادی نباید به قیمت به خطر افتادن سلامت هم‌استانی‌ها تمام شود. پیگیری قضایی برای واحدی که به هشدارهای ما بی‌اعتنایی می‌کند، تنها برای بازدارندگی و تضمین این حق اساسی شهروندان صورت می‌گیرد.

در پایان سیداسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به همکاری دستگاه‌ قضا تصریح کرد: جا دارد مراتب قدردانی عمیق خود را از همکاری و حمایت بی‌دریغ مجموعه محترم دادگستری و دادستانی استان اعلام کنم. حضور و همراهی دستگاه قضا در برخورد قاطع با متخلفان، تضمین‌کننده اقدامات نظارتی ماست و این هماهنگی قوی نشان می‌دهد که قوه قضائیه، شریک اصلی محیط زیست در حفظ مواریث طبیعی و سلامت عمومی استان است.

