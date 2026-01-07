هشدار نارنجی هواشناسی خوزستان؛ وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در اغلب مناطق استان
ادارهکل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد از اوایل وقت شنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با احتمال برخاستن گردوخاک محلی، اغلب مناطق استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس این هشدار، پدیده وزش باد شدید از ساعات ابتدایی روز شنبه ۲۰ دیماه آغاز شده و تا اواخر همان روز ادامه خواهد داشت.
طبق پیشبینیها، این شرایط جوی میتواند موجب اختلال در سفرهای بینشهری، سقوط اشیا، آسیب به سازههای سبک و موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی شود.
همچنین شکستن درختان کهنسال، تأخیر یا اختلال در پروازها، خسارت به محصولات و ماشینآلات کشاورزی، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا از پیامدهای احتمالی این سامانه جوی عنوان شده است.
ادارهکل هواشناسی خوزستان با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در ترددهای جادهای احتیاط لازم را بهعمل آورند. همچنین اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره، ایمنسازی سازههای سبک، انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد و توجه به هشدارهای ایمنی در دستور کار قرار گیرد تا از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و گردوخاک کاسته شود.