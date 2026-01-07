خبرگزاری کار ایران
ترکیدگی دیگ بخار در گرمسار/ یک کارگر فوت شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: ترکیدگی دیگ بخار در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی جنت‌آباد گرمسار یک کشته و یک مصدوم داشت.

به گزارش ایلنا، حادثه ترکیدگی دیگ بخار حوالی ساعت ۱۱ ظهر هفدهم دی ۱۴۰۴ به مرکز اورژانس استان گزارش شده است.  در این حادثه، یک کارگر اتباع خارجی براثر شدت حادثه در دم جان باخته و مصدوم دیگر که از اتباع خارجی بود به مرکز درمانی منتقل شده است.

علت اصلی حادثه همچنان در دست بررسی است.

شهرک صنعتی ایوانکی،جنت آباد، گرمسار، فجر و علی آباد در این شهرستان در غربی‌ترین نقطه استان و در جوار تهران قرار دارند.

 

