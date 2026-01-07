مدیرعامل آب منطقهای استان خبرداد؛
طرح جامع آب فارس بهزودی اجرایی میشود
مدیرعامل آب منطقهای فارس گفت: برای نخستین بار در کشور طرح جامع آب استان فارس پس از انجام مطالعات کامل، مراحل نهایی تدوین را طی میکند و به زودی برای تصویب در شورای برنامهریزی مطرح و پس از آن اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا، سیاوش بدری در نهمین جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان فارس به ارائه آماری از وضعیت بارندگیها، آمار ذخایر سدها و ترسیم سیمای آب استان پرداخت و گفت: با وجود بارشهای خوب اخیر، افزایش حجم ذخایر سدها و رشد میانگین بارندگی بلندمدت مشابه سال گذشته، به معنی برونرفت از وضعیت خشکسالی نیست. سیاوش بدری، گفت: یکی از مباحث مدنظر شرکت آب منطقهای، تدوین طرح جامع آب استان بوده که طی ٢ سال گذشته مطالعات آن کامل و طرح تقریبا نهایی شده است.
بدری با بیان اینکه، استان فارس برای نخستین بار در کشور اقدام به تدوین طرح جامع آب کرده است، گفت: به زودی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی، طرح جامع آب فارس برای بررسی و تصویب نهایی در شورای برنامهریزی استان مطرح خواهد شد.
دبیر کارگروه سازگاری با کمآبی فارس با تاکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای مدیریت و حفاظت منابع محدود آب، گفت: تشکیل شورای مدیریت آبخوان، طرحی است در راستای افزایش مشارکت مردمی برای حفاظت و صیانت از منابع آب.
بدری مواجهه قانونی و سلبی با چاهها و بهرهبرداران غیرمجاز از منابع آب، طی سنوات گذشته تاکنون را بسیار پُرهزینه و درعینحال کماثر توصیف و اضافه کرد: مشارکت مردمی برای فرهنگسازی و نظارت بر بهرهبرداری از آبخوانها، راهکاری اثرگذار در مبحث حفاظت و صیانت از منابع آب محسوب میشود.
دبیر کارگروه سازگاری با کمآبی فارس همچنین از برنامهریزی برای اجرای ٢ رویداد ملی ارتقاء بهرهوری آب و مدرسه زمستانه توسط آب منطقهای و با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف خبر داد و گفت: رویداد ملی ارتقاء بهرهوری آب که ٨ بهمن ماه در شیراز برگزار میشود، استقبال بسیار خوبی را در سطح کشور و استان بهدنبال داشته است.
بدری خاطرنشان کرد: مدرسه زمستانه یک رویداد ملی محسوب میشود و مخاطب آن دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی در رشتههای مرتبط با آب هستند. اینرویداد چهارروزه که از ٢٨ دیماه در شیراز آغاز میشود، با هدف تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه آب طراحی و اجرایی شده است.
رئیس حوزه هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس نیز در این جلسه به تشریح طرح تشکیل شورای مدیریت آبخوان پرداخت و گفت: این اقدام در راستای انجام تکالیف بند ت ماده ٤٠ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار قرارگرفته و بهصورت پایلوت در فارس اجرایی خواهد شد.
کرامتالله کریمیمزیدی با اشاره به اجرای طرح با مشارکت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط، خاطرنشان کرد: این طرح با هدف مشارکت مردم و جوامع محلی در مدیریت بهرهبرداری از منابع آبی و آبخوانها، طراحی شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز با استقبال از طرحهای شرکت آب منطقهای فارس در راستای مدیریت و حفاظت منابع آب، لزوم همراهی و همکاری برای اجرای برنامهها را متذکر شد.
محمود رضایی کوچی، با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت جوامع محلی در انجام برنامههای مدیریتی بهویژه در حوزه آب، برنامههای شرکت آب منطقهای فارس در زمینه طرح جامع آب و تشکیل شورای مدیریت آبخوان را دارای اهمیتی ویژه دانست.
به گزارش روابط عمومی آب منطقهای فارس در این جلسه، مدیران عامل شرکتهای آبفا نیز پیرامون لزوم فراهم شدن بستر استفاده از ظرفیت آبهای نامتعارف در آبیاری فضای سبز بهویژه توسط شهرداریها در سطح استان مطالبی را بیان کردند.