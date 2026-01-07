معاون سیاسی استانداری:
حمایت از حقوق خبرنگاران از اولویتهای جدی استان مرکزی است / ضرورت ایجاد سازوکار قانونی و شفاف
مدیرکل ارشاد استان: خانه مطبوعات استان مرکزی بر اساس ضوابط قانونی در حال شکلگیری است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به موضوع حمایت از رسانهها اشاره کرده و گفت: حمایت از حقوق خبرنگاران و ایجاد ساختارهای قانونی برای فعالیت آنان از اولویتهای جدی در این استان است. ایجاد سازوکار قانونی و شفاف برای ساماندهی رسانهها در استان ضروری است و باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، حسن قمری در هفتادوششمین جلسه شورای اطلاعرسانی استان مرکزی، افزود: نمیتوان به طور صریح درباره راهاندازی خانه مطبوعات یا انجمن صنفی در استان تصمیمگیری کرد. هنوز جمعبندی نهایی برای تشکیل خانه مطبوعات یا انجمن صنفی و اینکه کدام مسیر مناسبتر و قانونیتر است صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: انتخاب صحیح در رابطه با این موضوع نیازمند فرصت بیشتری برای مطالعه و بررسی دارد. در این راستا اگر استعلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مراجع ذیربط در تهران صورت گیرد، تکلیف قانونی مشخص خواهد شد که الزاماً باید خانه مطبوعات تشکیل شود یا امکان فعالیت در قالب انجمن صنفی وجود دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم، نحوه ساماندهی نمایندگیها در شهرستانها است. در صورت تشکیل خانه مطبوعات باید سازوکار نمایندگیها مشخص شود. اگر انجمن صنفی مدنظر باشد، با توجه به اساسنامه و الزامات ثبت، موضوع باید به شکل قانونی و شفاف پیگیری شود.
قمری بر ضرورت ساماندهی رسانهها و و مطبوعات خبرنگاران در سطح استان مرکزی و شهرستانهای تابعه تأکید داشته و تصریح کرد: در این راستا باید بحثها به صورت جدی و قطعی پیگیری شود تا در نهایت تصمیمی قانونی و اجرایی گرفته شود و مسیر فعالیت مطبوعات در استان مرکزی به شکل صحیح و اصولی پیش برود.
وی بر اهمیت ساماندهی رسانهها و نقش آنها در افزایش مشارکت انتخابات پیشرو تأکید کرده و بیان داشت: رسانهها باید در این فرصت باقیمانده، نخبگان و افراد متخصص را به حضور در عرصه انتخابات دعوت کنند. رسانهها و مطبوعات باید با امیدآفرینی و دعوت از افراد صلاحیتدار، زمینه حضور گسترده مردم را فراهم کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تأکید کرد: امیدآفرینی و همراهی رسانهها، گروههای مرجع و دستگاههای اجرایی در شرایط سخت کنونی اهمیت ویژهای دارد. اگر نقدی بر عملکرد مدیریت حوزه شهری وجود دارد، باید در قالب برنامههای اصلاحی مطرح شود تا مسیر توسعه به شکل اصولی پیش برود.
قمری بر نقش نخبگان و متخصصان در بهبود مدیریت شهری و روستایی تأکید کرده و ابراز داشت: هرچه مشارکت مردم افزایش یابد، رأی و نظر آنان تأثیر بیشتری در آینده مدیریت شهری و روستایی خواهد داشت. ستاد انتخابات استان از مدتی پیش تشکیل شده و مسئولیت تخصصی هر کمیته برای اعضاء تدوین و تبیین شده است.
وی بر اهمیت مشارکت عمومی در انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: سرنوشت 4 سال آینده در محیطهای شهری و روستایی به میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو گره خورده است. در این راستا هرچه حضور مردم پررنگتر باشد، انتخابات سالمتر و مؤثرتر برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: خانه مطبوعات استان مرکزی بر اساس ضوابط قانونی و با هماهنگی معاونت مطبوعاتی در حال شکلگیری است. بر همین اساس مقرر شد خبرنگاران تا تاریخ 12 دی ماه مدارک خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.
علی ایزدی به تعداد خبرنگاران ثبتنام شده در فرایند انتخابات خانه مطبوعات و تعداد افرادی که حائز شرایط هستند اشاره داشته و افزود: تاکنون 102 نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان مرکزی ثبتنام کرده و مدارک خود را ارسال کردند که از این تعداد، 86 نفر بر اساس مستندات ارائه شده حائز شرایط شناخته شدند.
وی به فرایند برگزاری انتخابات خانه مطبوعات و چگونگی فرایند نامزدی اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس تصمیمات گرفته شده، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فراخوانی منتشر خواهد کرد و خبرنگاران به مدت 20 روز فرصت خواهند داشت تا آمادگی خود را برای نامزدی و حضور در ترکیب خانه مطبوعات اعلام کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به انتخابات پیش رو اشاره کرده و اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت در کشور هستیم. دستگاههای اجرایی باید با همکاری رسانهها زمینه آگاهیبخشی و آموزشهای لازم را فراهم کنند تا شهروندان نسبت به نقش شوراها در مدیریت شهری و روستایی آگاه شوند.
ایزدی تصریح کرد: ضروری است نهادهای فرهنگی و اجتماعی با همراهی و همکاری رسانهها با اجرای برنامههای ترویجی و گفتوگوهای عمومی، انگیزه مشارکت را در جامعه افزایش دهند. مشارکت فعال مردم و همراهی دستگاههای اجرایی میتواند تضمینکننده انتخاباتی سالم، پرشور و در شأن ملت ایران باشد.
وی همچنین بر اهمیت مشارکت عمومی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: راهکار اساسی برای حضور پرشور مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا، ایجاد فضای اعتماد و اطلاعرسانی شفاف است. همبستگی ملی و اتحاد اجتماعی در این برهه بسیار ضرورت دارد.