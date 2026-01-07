معاون ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی:
پروژه تقاطع غیرهمسطح روستای خیرآباد اراک پیشرفت فیزیکی 62 درصدی دارد
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح روستای خیرآباد از توابع شهرستان اراک با پیشرفت فیزیکی 62 درصدی در حال تکمیل است و تاکنون در مجموع بیش از 3800 مترمکعب بتنریزی در این پروژه عمرانی انجام شده است. بخش قابل توجهی از اقدامات عمرانی در پروژه تقاطع غیرهمسطح روستای خیرآباد اراک به مرحله اجرا رسیده و در حال اتمام است.
به گزارش ایلنا، اصغر حمزهلو به مهمترین اقدامات و فعالیتهای انجام شده در ارتباط با تقاطع غیرهمسطح روستای خیرآباد اراک اشاره داشته و افزود: بارگذاری تیرهای هر 2 دهانه در باند رفت و برگشت، تکمیل بتنریزی دال باند رفت و برگشت، بتنریزی پیادهرو باند رفت به سمت تهران و اجرای کامل بتنریزی پی و دیوارهای پل دهانه 4 متری از جمله اقدامات انجام شده در این پروژه عمرانی جادهای است.
وی ادامه داد: در پروژه تقاطع غیرهمسطح خیرآباد عملیات ساخت 11 پارت دیوار حائل در باند رفت به سمت تهران تا ارتفاع 4 متر و 4 پارت دیوار حائل در باند رفت به سمت اراک تا ارتفاع 4 متر اجرا شده و مصالح سنگی مورد نیاز برای ساخت بتن دیوارهای حائل نیز به ایستگاه تولید بتن حمل شده است. عملیات حمل راکفیل، برای خاکریزی سنگی بین دیوارهای حائل به حجم 2000 مترمکعب انجام شده است.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی به مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه اشاره کرده و اظهار داشت: عدم تخصیص منابع مالی کافی، عدم آزادسازی اراضی باند برگشت و نبود منابع قرضه و آب نزدیک پروژه از جمله چالشهای اصلی پیشروی تکمیل این طرح عمرانی است. با رفع موانع یاد شده روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خیرآباد سرعت بیشتری خواهد گرفت.