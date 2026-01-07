ورود میکسرهای خط گرانول به سایت پسماند نور؛ آغاز فاز تازه بازیافت
میکسرهای خط گرانول در سایت مدیریت پسماند نور مستقر شد تا این مجموعه وارد مرحله جدیدی از فرآوری و بازیافت پسماندهای خشک و تر شود.
به گزارش ایلنا، با استقرار این تجهیزات، روند تکمیل خط گرانولسازی در سایت پسماند نور سرعت گرفته و گام مهمی در فرآیند تبدیل پسماندهای قابل بازیافت به مواد اولیه صنعتی وارد فاز عملیاتی می شود.
نصب میکسرهای جدید نقش تعیینکنندهای در افزایش ظرفیت تولید گرانول، کاهش حجم دفن زباله و ارتقای بهرهوری چرخه مدیریت پسماند در غرب استان خواهد داشت.
این اقدام در ادامه برنامههای استان برای توسعه زیرساختهای نوین مدیریت پسماند انجام شده و بخشی از طرح بزرگ ساماندهی پسماند مازندران است که با مشارکت بخش خصوصی و حمایت مدیریت ارشد استان در حال اجراست.
با راهاندازی کامل خط گرانول، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای دفع پسماند، امکان تولید محصولات بازیافتی با ارزش افزوده بالا فراهم میشود؛ موضوعی که میتواند به ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی محیطزیست و حرکت استان به سمت مدیریت پایدار پسماند کمک کند.
گفتنی است سایت پسماند نور یکی از مراکز مهم پردازش زباله در غرب مازندران است که طی ماههای اخیر با تجهیز خطوط جدید، وارد مرحله تازهای از توسعه و نوسازی شده است.