کشف 150 میلیاردی موتورسیکلت های سنگین قاچاق در اردبیل

فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف 11 دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق به ارزش 150 میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی اظهار کرد:  در تدام اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی از نگهداری موتورسیکلت های سنگین خارجی قاچاق در مغازه و انبار فردی در محله "نیار" شهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف 11 دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در بازرسی از یک باب مغازه و یک باب انبار شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهار نظر کارشناسان 150 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

