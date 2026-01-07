کشف 150 میلیاردی موتورسیکلت های سنگین قاچاق در اردبیل

به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تدام اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی از نگهداری موتورسیکلت های سنگین خارجی قاچاق در مغازه و انبار فردی در محله "نیار" شهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف 11 دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در بازرسی از یک باب مغازه و یک باب انبار شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهار نظر کارشناسان 150 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

انتهای پیام/