سرپرست معاونت گردشگری فارس اعلام کرد:
آغاز بازدیدهای دورهای از اقامتگاههای سنتی شیراز
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس از آغاز بازدیدهای دورهای و منظم از اقامتگاههای سنتی، هتلبوتیکهای سنتی و اقامتگاههای بومگردی استان، بهویژه در بافت تاریخی ـ فرهنگی شهر شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیاننژاد، با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات گردشگری از اولویتهای اصلی این معاونت است، اظهار داشت: این بازدیدها با هدف نظارت بر نحوه خدماترسانی، رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی و افزایش رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی انجام میشود.
وی ادامه داد: تیمهای ارزیابی و نظارت معاونت گردشگری بهصورت مستمر وضعیت بهداشتی، ایمنی، خدمات اقامتی و نحوه برخورد با میهمانان را مورد بررسی قرار میدهند.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند اقامتی در شیراز افزود: در بافت تاریخی ـ فرهنگی این شهر، ۹ هتلبوتیک سنتی، ۵۴ اقامتگاه سنتی و ۳۰ اقامتگاه بومگردی فعال است که نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی و توسعه گردشگری پایدار ایفا میکنند. همچنین چهار اقامتگاه سنتی در سایر شهرستانهای استان فعالیت دارند که بازدید از آنها نیز در برنامه کاری این معاونت قرار گرفته است.
زاهدیان نژاد تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، ارتقای سطح آموزش بهرهبرداران و پایش مستمر کیفیت خدمات، از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت جایگاه فارس بهعنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: نتایج این بازدیدها در راستای بهبود عملکرد واحدهای اقامتی و ارتقای تجربه سفر گردشگران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.