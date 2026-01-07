۱۴ شهر خوزستان در وضعیت آلودگی هوا
بر اساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور امروز میزان ذرات آلاینده در ۱۴ شهر خوزستان نشان دهنده وضعیت قرمز و نارنجی است.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر، هندیجان و هویزه در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروههای سنی قرار گرفته است.
همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای آغاجاری، اندیمشک، بهبهان، کارون، دزفول و ملاثانی در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد.