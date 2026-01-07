تصادف خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس در محور ایذه ۶ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا از خوزستان، ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، اعلام کرد: در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ و ساعت ۱۰:۱۵، یک فقره تصادف رانندگی بین یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و یک دستگاه پژو پارس در ایذه، دوراهی سلطان ابراهیم رخ داد.

در این حادثه، ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که شامل ۲ خانم با سنین ۵۹ و ۲۵ سال و ۴ آقا با سنین ۳۰، ۵۷، ۱۹ و ۱۶ سال بودند. خوشبختانه این سانحه فوتی نداشت.

پس از اعلام حادثه، تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی با دو کد آمبولانس در محل حاضر شده و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، تمامی مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای ایذه منتقل کردند.

بررسی علت حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در دست انجام است.

