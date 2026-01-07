خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس در محور ایذه ۶ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس در محور ایذه ۶ مصدوم بر جای گذاشت
کد خبر : 1738665
لینک کوتاه کپی شد.

ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC) از وقوع یک فقره تصادف بین دو خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس در محور ایذه خبر داد که در پی آن ۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، اعلام کرد: در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ و ساعت ۱۰:۱۵، یک فقره تصادف رانندگی بین یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و یک دستگاه پژو پارس در ایذه، دوراهی سلطان ابراهیم رخ داد.

در این حادثه، ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که شامل ۲ خانم با سنین ۵۹ و ۲۵ سال و ۴ آقا با سنین ۳۰، ۵۷، ۱۹ و ۱۶ سال بودند. خوشبختانه این سانحه فوتی نداشت.

پس از اعلام حادثه، تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی با دو کد آمبولانس در محل حاضر شده و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، تمامی مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای ایذه منتقل کردند.

بررسی علت حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در دست انجام است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی