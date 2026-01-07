دبیر اجرایی خانه کارگر فارس:
معیشت و درمان کارگران به مرحله بحرانی رسیده است
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، گفت: حذف ارز ترجیحی بدون نظارت کافی، فشار مضاعفی بر اقشار حقوقبگیر وارد کرده و نتیجه آن، گلایههای گستردهای است که روزانه به دفاتر خانه کارگر منتقل میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی راستگو امروز ۱۷ دی در دیدار تشکلهای کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی با معاون سیاسی استانداری فارس با یادآوری سابقه شکلگیری خانه کارگر خاطرنشان کرد: این تشکل از نخستین نهادهای صنفی پس از انقلاب بوده که با حضور چهرههایی باسابقه و متعهد شکل گرفت و از همان ابتدا، آموزش، توانمندسازی و دفاع از حقوق کارگران را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: خانه کارگر بهعنوان یک تشکل صنفی تخصصی، طی سالهای اخیر با فاصله گرفتن از فعالیتهای حزبی، تمرکز خود را صرفاً بر پیگیری مطالبات صنفی جامعه کارگری قرار داده و همواره بدون وابستگی سیاسی فعالیت کرده است.
راستگو با تشریح فعالیتهای آموزشی خانه کارگر فارس افزود: در حوزه آموزش، اقدامات گستردهای انجام شده است؛ از تأسیس مراکز دانشگاهی و تربیت دهها هزار دانشآموخته تا آموزشهای کوتاهمدت در بیش از ۱۵۰ رشته شامل زبان، کامپیوتر، علوم فنی، ریاضی، فیزیک و سایر مهارتهای کاربردی. در حال حاضر حدود یک هزار و ۷۰۰ دانشجو در این مراکز مشغول تحصیل هستند و بسیاری از فارغالتحصیلان نیز جذب واحدهای صنعتی و تولیدی شدهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس ادامه داد: ثبتنام ماهانه بیش از هزار نفر در دورههای آموزشی، آن هم عمدتاً بهصورت رایگان و تنها با پرداخت حق عضویت، در شرایطی انجام میشود که هیچ نهاد یا وزارتخانهای با این گستردگی چنین خدماتی ارائه نمیدهد. علاوه بر این، مشاورههای رایگان و فعالیت صندوق قرضالحسنه خانه کارگر از دیگر خدمات مهم این مجموعه است.
وی با اشاره به صندوق قرضالحسنه خانه کارگر تصریح کرد: این صندوق با دهها هزار عضو فعال، سالانه بیش از هزار فقره وام با کارمزد ۴درصد پرداخت میکند و بدون استفاده از بودجه دولتی یا منابع رانتی، صرفاً با اتکا به حق عضویت کارگران اداره میشود.
راستگو با تأکید بر اینکه خانه کارگر هیچگاه مطالبه بودجه یا امتیاز خاصی از دولتها نداشته است، گفت: با وجود همه این خدمات، انتظار حداقلی جامعه کارگری این است که مسئولان، زحمات این تشکلها را ببینند و حداقل یک خسته نباشید بگویند.
با این حقوقها امکان تأمین حداقلهای زندگی وجود ندارد
وی در ادامه به وضعیت معیشتی کارگران پرداخت و اظهار کرد: امروز با حقوقهای ۱۲، ۱۵، ۱۷ یا حتی ۲۰ میلیون تومانی، امکان تأمین حداقلهای زندگی وجود ندارد. هزینههای مسکن، درمان و کالاهای اساسی بهگونهای افزایش یافته که فشار سنگینی بر دوش کارگران گذاشته است. افزایش چندبرابری قیمت کالاهایی مانند روغن و سایر اقلام ضروری، در حالی رخ داده که نظارت مؤثری بر بازار وجود ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس افزود: اعلام افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها در عمل به رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی برخی کالاها منجر شده و این موضوع موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.
وضعیت درمان جدیترین بحرانجامعه کارگری
راستگو وضعیت درمان را یکی از جدیترین بحرانهای جامعه کارگری دانست و گفت: استان فارس با بیش از دو میلیون و ۴۸۰ هزار بیمهشده تأمین اجتماعی، تنها یک بیمارستان فعال دارد و چند درمانگاه موجود نیز طی سالهای اخیر با کاهش شدید ظرفیت مواجه شدهاند. برخی درمانگاهها که پیشتر روزانه تا دو هزار نفر پذیرش داشتند، اکنون به حدود ۵۰۰ نفر رسیدهاند.
وی با اشاره به پروژه بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی تأمین اجتماعی در شیراز بیان کرد: با وجود هزینه شدن صدها میلیارد تومان و اجرای اسکلت هشتطبقه، این پروژه سالهاست متوقف مانده و دلایل مختلفی از جمله نبود اعتبار یا مسائل فنی برای آن مطرح میشود، در حالی که جامعه کارگری تاوان این تعلل را میپردازد.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با انتقاد از وضعیت پرداختهای غیررسمی در حوزه درمان اظهار کرد: کارگران برای درمان بیماریهای قلبی، سرطان و بیماریهای صعبالعلاج با هزینههای سنگین مواجهاند و در بسیاری موارد، پاسخ روشنی از نهادهای مسئول دریافت نمیکنند. این وضعیت موجب شده بسیاری از خانوادههای کارگری دچار فشار شدید مالی و روحی شوند.
برخی کارخانهها، کارگران سالهاست سنوات و حقوق معوق دارند
وی همچنین به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در برخی کارخانهها، کارگران سالهاست سنوات و حقوق معوق دارند؛ در حالی که دولتها و مدیران تغییر کردهاند، اما مطالبات کارگران همچنان پرداخت نشده است. حمایت از سرمایهگذاران بدون الزام به رعایت حقوق کارگران، باعث تکرار مداوم بحرانها در واحدهای تولیدی شده است.
راستگو تأکید کرد: جامعه کارگری استان فارس همواره با صبوری و همراهی، مانع بروز تنشهای اجتماعی شده و تلاش کرده ثبات تولید حفظ شود، اما ادامه این شرایط میتواند به نارضایتی پنهانی تبدیل شود که کنترل آن دشوار خواهد بود.
با روند فعلی معیشت و سلامت کارگران با تهدید جدی مواجه می شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه سلامت و مراقبان سلامت پرداخت و گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانی و مکاتبات رسمی، برخی تصمیمات در این حوزه اجرایی نمیشود و تفاوت عملکرد استانها در این زمینه، نارضایتی جدی ایجاد کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس خواستار تشکیل کارگروههای تخصصی و پیگیری جدی مصوبات شد و افزود: انتظار جامعه کارگری این است که مطالبات بهصورت عملی دنبال شود، تشکلهای کارگری دیده شوند و با تدبیر و مدیریت، گرهی از مشکلات مردم باز شود؛ چرا که ادامه وضعیت فعلی، آینده معیشت و سلامت کارگران را با تهدید جدی مواجه کرده است.