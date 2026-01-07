تعطیلی دوباره فولاد پارس هفتتپه؛ کارگران بدون حقوق و بیمه
واحد صنعتی فولاد پارس هفتتپه پس از چند روز فعالیت محدود، بار دیگر بهدلیل تأمیننشدن مواد اولیه متوقف شد؛ در این میان کارگران از معوق ماندن حقوق و قطع بیمه خود خبر میدهند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شرکت فولاد پارس هفتتپه که پس از دورهای تعطیلی تنها حدود شش روز فعالیت داشت، مجدداً بهدلیل کمبود آهن اسفنجی تعطیل شد. کارگران این واحد صنعتی میگویند: حقوق آذرماه آنان تاکنون پرداخت نشده و حق بیمه نیز نزدیک به سه ماه است که واریز نشده است.
این توقف در حالی رخ داده که پیشتر مسئولان محلی از بازگشت شرکت به چرخه تولید خبر داده بودند، اما نبود مواد اولیه، ادامه فعالیت را با مشکل مواجه کرده است.
کارگران با ابراز نگرانی از تداوم بلاتکلیفی، خواستار رسیدگی فوری مسئولان برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت، پرداخت مطالبات معوق و برقراری بیمه هستند و هشدار میدهند ادامه تعطیلیها، معیشت آنان و خانوادههایشان را بیش از پیش تهدید میکند.