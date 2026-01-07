نحوه برگزاری امتحانات پایانترم دانشگاه آزاد اسلامی فارس اعلام شد
جزئیات برگزاری و تغییر زمانبندی امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان فارس مشخص شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دانشگاه، امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ مطابق برنامه مندرج در کارتهای ورود به جلسه دانشجویان به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
دانشجویانی که امتحانات آنان پیشتر برای ۱۶ تا ۱۹ دیماه برنامهریزی شده بود، این امتحانات در تاریخهای ۷ تا ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
جزئیات برگزاری امتحانات به شرح زیر است:
*دروس عملی و کارگاهی تمامی رشتهها به صورت حضوری برگزار میشود.
*دروس تخصصی رشتههای پزشکی و پیراپزشکی به صورت حضوری از روز سهشنبه ۲۳ دی ماه آغاز خواهد شد و تاریخ جدید برگزاری امتحانات ۲۰ تا ۲۲ دی توسط واحدهای دانشگاهی اطلاعرسانی میشود.
*دروس عمومی رشتههای پزشکی و پیراپزشکی به صورت برخط از طریق سامانه وادانا برگزار خواهد شد.
*دروس رشتههای غیرپزشکی و کلیه گرایشهای روانشناسی نیز به صورت برخط از طریق سامانه وادانا برگزار میشوند.
دانشجویان برای ورود به سامانه وادانا میتوانند از راهنمای ورود که متعاقباً توسط دانشگاه اعلام خواهد شد، استفاده کنند.