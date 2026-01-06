نماینده مردم قزوین در مجلس:
خوشنویسی حامل معنا، هویت و فرهنگ ایرانی-اسلامی است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودهاند، هیچ اثری بدون هنر ماندگار نمیشود و خوشنویسی به عنوان هنری اصیل، حامل معنا، هویت و فرهنگ ایرانی - اسلامی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار ولایتمدار امشب در مراسم اختتامیه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران که با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندا و جمعی از مسوولان و هنرمندان قزوینی برگزار شد، اظهار کرد: از طرف مردم فرهیخته و فرهنگدوست این دیار، حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و میهمانان ارجمندی که از سراسر کشور در این محفل هنری شرکت کردند را گرامی میداریم و قدردان این همراهی ارزشمند هستیم.
وی با اشاره به جایگاه قزوین در عرصه فرهنگ و هنر، افزود: این تراکم اندیشه، علم و هنر در استان قزوین اتفاقی نیست؛ قزوین در طول تاریخ، در حوزههای علم، خوشنویسی، معماری، هنرهای تجسمی، سیاست، دفاع و حتی ورزش چهرههای برجسته، فاخر و افتخارآفرینی را به کشور معرفی کرده است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه این موفقیتها در هنر تربیت نهفته است، تاکید کرد: هنری که حاصل نقش بیبدیل خانوادهها، پدران و مادرانی است که فرزندان شایسته و نخبه خود را برای این سرزمین پرورش دادهاند و این ویژگی، بخشی از اصالت مردم قزوین به شمار میرود.
وی، هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران را فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی کشور دانست و افزود: این رویداد ملی بهانهای ارزشمند برای توجه بیشتر به هنر فاخر خوشنویسی و تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری استان قزوین را فراهم کرده است.
این مسوول با اشاره به سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قزوین، خاطرنشان کرد: در جریان این سفر، نشستها و برنامههای موثری با حضور استاندار قزوین و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که محور آنها تقویت اصحاب رسانه، توسعه زیرساختهای فرهنگی و حمایت از فعالیتهای هنری، قرآنی، سینما و تئاتر بود.
ولایتمدار در پایان ضمن قدردانی از رویکرد فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خاطرنشان کرد: حضور یک چهره فرهیخته و آگاه به مبانی دینی و فرهنگی در راس وزارت فرهنگ، میتواند الگویی موثر برای تقویت ارزشها و هنجارهای ایرانی-اسلامی در عرصه هنر و فرهنگ کشور باشد.