اعلام محدودیت های ترافیکی مازندران
محدودیتهای ترافیکی پایان هفته از چهارشنبه ۱۷ دیماه تا شنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ در محورهای مازندران بهمنظور مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی اعمال میشود.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اعلام کرد: بهمنظور مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران و کشور، محدودیتهای ترافیکی پایان هفته از روز چهارشنبه ۱۷ دیماه تا صبح شنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ در صورت افزایش حجم تردد، در برخی محورهای مواصلاتی اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای این محدودیتها منوط به افزایش حجم ترافیک و به تشخیص مأموران پلیس راه خواهد بود، افزود: زمان و نحوه اجرای محدودیتها متناسب با شرایط ترافیکی هر محور متغیر است.
️رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۰ دی در محورهای کرج–چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس ممنوع است.
البته تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی در حال انجام مأموریتهای ضروری بلامانع خواهد بود.
️سرهنگ عبادی درباره محور چالوس اظهار داشت: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت به اجرا درخواهد آمد.
همچنین در روز جمعه ۱۹ دیماه محدودیت قطعی تردد به این شرح اعمال میشود: از ساعت ۱۲ ظهر، تردد از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد،از ساعت ۱۳ انسداد کامل از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس اعمال میشود و از ساعت ۱۵، محور مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه (شمال به جنوب) خواهد بود.
این طرح رأس ساعت ۲۴ پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد؛ در صورت کاهش حجم ترافیک، اتمام طرح زودتر انجام میشود.
وی افزود: تردد ساکنان محلی از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت دارند، از میدان امیرکبیر به سمت چالوس اجازه تردد نخواهند داشت.
️رئیس پلیس راه مازندران درباره محور هراز گفت: در صورت افزایش ترافیک و با تشخیص پلیس راه، در روزهای پنجشنبه و جمعه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
️سرهنگ عبادی در خصوص وسایل نقلیه سنگین تصریح کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است.
همچنین تردد کلیه تریلرها در محور هراز ممنوع بوده و کامیونها و کامیونتها ـ بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی ـ در روز چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ تا ۲۴ اجازه تردد در محور هراز را نخواهند داشت.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب، و توجه به اطلاعیههای پلیس راه، در تأمین ایمنی خود و دیگر کاربران جادهای همکاری لازم را داشته باشند.