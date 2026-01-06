طرح مشترک نظارت بر بازار خوزستان با حضور مستمر قاضی و بازرس اجرا میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از اجرای طرح مشترک تقویت نظارت بر بازار استان خبر داد و گفت: با تأمین نیروی انسانی، خودرو و حضور میدانی قاضی و بازرس، برخورد با تخلفات صنفی سریعتر و مؤثرتر انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی سهشنبه در نشست مدیران اقتصادی خوزستان در محل استانداری اظهار کرد: بر اساس این طرح، دستگاههای نظارتی، نیروی انسانی و خودروهای مورد نیاز در اختیار تعزیرات حکومتی قرار میگیرد تا نظارت بر بازار استان با قدرت بیشتری انجام شود.
وی افزود: در بازرسیهای میدانی، قاضی و بازرس بهصورت مستمر حضور خواهند داشت تا احکام لازم در کوتاهترین زمان و در همان محل وقوع تخلف صادر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر اثرگذاری این طرح گفت: اجرای این برنامه مشترک موجب تسلط و مدیریت بهتر بازار خواهد شد و امیدواریم شورای تأمین استان در آینده نزدیک آن را تصویب کند.
کاظمنسب الباجی با اشاره به اهداف اقتصادی دولت بیان کرد: عدم بازگشت ارز یکی از محورهای اصلی طرحهای معیشتی دولت است و تحقق این هدف میتواند به ایجاد نظم، ثبات و بهرهمندی عادلانهتر مردم از فرصتهای اقتصادی منجر شود.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دولت، ورود کالاهای اساسی از استانهای مرزی آزاد شده و با افزایش عرضه این کالاها در بازار، شرایط بهبود خواهد یافت.
معاون استاندار خوزستان همچنین از جانمایی هشت نقطه در شهر اهواز برای توزیع سریع و با قیمت مناسب کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این موضوع با هماهنگی شهرداری در حال پیگیری است.
کاظمنسب الباجی با اشاره به موضوع کشت شلتوک افزود: پیگیری بخشودگی جرایم شلتوککارانی که برخلاف دستورالعمل استان اقدام به کشت کردهاند، در دستور کار شورای تأمین استان قرار دارد و تلاش میشود این موضوع امسال به نتیجه برسد.