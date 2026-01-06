فعالیت کلیه مراکز آموزشی چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان به دلیل برودت هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی فعالیت آموزشی مدارس و کودکستان‌ها درشهرستان‌های شهرکرد، فرخشهر، فارسان، بروجن، بن و کوهرنگ روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه به صورت غیرحضوری در شبکه شاد برگزار می‌شود.

براساس این اطلاعیه، همچنین با توجه به دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش همه امتحانات داخلی روز چهارشنبه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

