فعالیت کلیه مراکز آموزشی چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد

کد خبر : 1738476
اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: فعالیت مدارس برخی شهرستان‌های این استان روز چهارشنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و تمامی امتحانات داخلی این روز لغو و به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان به دلیل برودت هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی فعالیت آموزشی مدارس و کودکستان‌ها درشهرستان‌های شهرکرد، فرخشهر، فارسان، بروجن، بن و کوهرنگ روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه به صورت غیرحضوری در شبکه شاد برگزار می‌شود.

براساس این اطلاعیه، همچنین با توجه به دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش همه امتحانات داخلی روز چهارشنبه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
