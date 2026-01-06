استاندار قزوین:
قزوین رتبه آخر کشور در زیرساختهای سینمایی است
استاندار قزوین با اشاره به عقبماندگیهای فرهنگی استان گفت: قزوین با وجود ظرفیتهای انسانی و مادی در عرصه فرهنگ و هنر نباید در حوزه سینما رتبه 31 کشور باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری روز سهشنبه در دیدار سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با امام جمعه قزوین اظهار کرد: قزوین با وجود پیشتازی در حوزه صنعت و کشاورزی، از منظر فرهنگی و امکاناتی مانند سینما با عقبماندگی مواجه است.
وی اضافه کرد: قزوین در داشتن سینما رتبه 31 کشور را دارد، هرچند سه سالن سینما تا پایان سال افتتاح میشود، اما از نظر فرهنگی همچنان نیازمند جبران عقبماندگیها هستیم.
نوذری ادامه داد: استان قزوین با تاریخی طولانی، دارای سیر فرهنگی ویژهای است و امروز میزبان همایش دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با حضور وزیر ارشاد است.
مقام ارشد اجرایی استان قزوین بیان کرد: این سفر در راستای برگزاری رویداد خوشنویسی انجام شده و امیدواریم بتوان از این ظرفیت برای توسعه گردشگری استفاده کرد.
استاندار قزوین در پایان یادآور شد: در این سفر همچنین تفاهمنامهای با وزیر ارشاد منعقد خواهد شد که یک کار دوجانبه بوده و به توسعه فرهنگ در قزوین کمک ویژهای میکند.