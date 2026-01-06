خبرگزاری کار ایران
غیرحضوری شدن مدارس در آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد که به علت آلودگی هوا برخی مدارس استان فردا چهارشنبه غیرحضوری است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، مصوبات جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا را به شرح ذیل اعلام کرد:

مقرر شد فردا چهارشنبه، فعالیت مدارس شهرستان‌های تبریز، اسکو، عجب شیر، آذرشهر، بناب و ۲ بخش (مرکزی شبستر و صوفیان) در مقاطع پیش دبستانی تعطیل و مقاطع تحصیلی ابتدایی شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام شود.

امتحانات مقطع دبیرستان مدارس برگزار و طبق روال عادی خواهد بود.

دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان به روال عادی دایر بوده و فعالیت خواهند گرد.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده در حاشیه شهرهای ذکر شده آلوده تداوم داشته باشد

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در ساعات آلوده در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

شاخص کیفی هوای تبریز به ۱۶۰ رسیده است و در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.

