مطالبه اصلی کارگران آذرآب بازگرداندن اموال خارج شده از شرکت است / پرونده تخلفات 8 سال است که در جریان رسیدگی قرار دارد

به گزارش ایلنا، در مراسم تجمع اعتراضی امروز، شماری از کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک به همراه مسئولان شورای اسلامی کار این شرکت در محوطه کارگاهی حاضر شدند و با خود دست‌نوشته‌هایی با عنوان مبارزه با مفاسد، عدالت برای کارگر، بازگشت سرمایه و حفظ سرمایه ملی به همراه داشتند و از دستگاه قضا خواستار ورود به پرونده قضایی شدند که به گفته آنان حدود 8 سال از آن می گذرد.

وام‌های دریافت شده هرگز به چرخه تولید تزریق نشد

یکی از کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک به واگذاری این شرکت به سهامدار «نااهل» در سال‌های 1395 و 1396 اشاره کرده و در این رابطه گفت: وام‌هایی که به نام کمک به شرکت دریافت شد، هرگز به چرخه تولید تزریق نشد و امروز تبعات آن، آذرآب را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. از سال 1396 تاکنون، کارگران و نمایندگان آنان پیگیر این موضوع بوده‌اند، اما متأسفانه این منابع مالی نه‌تنها به شرکت بازنگشته، بلکه مشکلات جدیدی نیز برای آذرآب ایجاد کرده است.

اکبر غلامی افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی شرکت، ناتوانی در دریافت ضمانت‌نامه‌ها است که ریشه آن به همان وام‌هایی بازمی‌گردد که گرفته شده اما در مسیر تولید هزینه نشده است. علاوه بر این، مبالغی که در بازه زمانی ماه‌های اخیر وارد حساب شرکت می‌شود، به دلیل بدهی‌های ناشی از همان وام‌های پرداخت‌نشده، مسدود می‌شود و این موضوع روند فعالیت شرکت را با اختلال مواجه کرده است. از دستگاه قضا انتظار داریم با ورود به این موضوع، برای حل این مشکل اقدام کند.

پرونده تخلفات 8 سال است که در جریان رسیدگی قرار دارد

یک کارگر دیگر شرکت صنایع آذرآب اراک نیز به پیامدهای خصوصی‌سازی نادرست اشاره کرده و در این رابطه گفت: تسهیلات مذکور نه تنها بازپرداخت نشد، بلکه با گذشت زمان چند برابر شده و بدهی‌های سنگینی را به شرکت آذرآب تحمیل کرده است. پرونده این تخلفات حدود 8 سال است که در جریان رسیدگی قرار دارد. در این راستا از دستگاه قضایی درخواست کرده‌ایم که رسیدگی پرونده این تخلفات در اولویت قرار گیرد تا امکان حل مشکلات و چالش‌های شرکت فراهم شود.

سیدمصطفی حسینی به احیای نسبی آذرآب در سال‌های اخیر اشاره داشته و در این خصوص افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته و حمایت‌های انجام‌شده شرکت دوباره جان گرفت و تعداد نیروها از حدود 1000 نفر به نزدیک 1600 نفر افزایش یافت که نقش مهمی در اشتغال شهر اراک داشته است. مسئولان دستگاه‌های اجرایی و به خصوص دستگاه قضایی باید این موضوع را در نظر داشته باشند که ادامه این وضعیت، فشار مضاعفی بر شرکت و کارگران وارد خواهد کرد.

پروژه‌های متعددی در شرکت صنایع آذرآب اراک بلاتکلیف مانده است

احمد محمودی یکی دیگر از کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک نیز گفت: پروژه‌های متعددی در شرکت صنایع آذرآب اراک بلاتکلیف مانده است. پروژه‌هایی که می‌توانستند نقش مهمی در تقویت توان صنعتی و منافع ملی کشور داشته باشند. متأسفانه به دلیل تسهیلاتی که در گذشته اخذ شده و نه تنها به چرخه تولید وارد نشده، بلکه هیچگاه بازپرداخت نشده‌اند و سود و جریمه دیرکرد آنها نیز چندین برابر شده است، مشکلات بسیاری برای شرکت و کارگران ایجاد کرده است.

مطالبه اصلی کارگران آذرآب بازگرداندن اموال خارج شده از شرکت است

رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب اراک نیز در جمع خبرنگاران حاضر در این تجمع به مفتوح بودن پرونده قضایی این شرکت از سال 1396 تاکنون اشاره کرده و گفت: مطالبه اصلی کارگران، تسریع در روند رسیدگی و بازگرداندن اموال خارج شده از شرکت است. این پرونده که مربوط به تخلفات سال‌های 1395 و 1396 از سوی سهامدار سابق آذرآب است، همچنان در شعبه دوم جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی قرار دارد و انتظار می‌رود در اولویت بررسی قرار گیرد.

محمد جان‌ملکی افزود: در بازه زمانی حدود 8 سال گذشته، کارگران از مجاری قانونی پیگیر مطالبات خود بوده‌اند و امیدوارند صدای آنان شنیده شود تا کارگران زحمتکش و رنج‌کشیده آذرآب به حقوق قانونی خود برسند. در جریان این تخلفات، اموال شرکت از چرخه تولید خارج شده است. منابعی که به نام تولید و با دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ارگان‌های مختلف وارد حساب شرکت شده، بلافاصله به حساب اشخاص حقیقی منتقل و صرف مصارف شخصی شده است.

وی ادامه داد: ارزش اموال خارج شده از شرکت صنایع آذرآب اراک و مجموع ضرر و زیان تحمیل شده به این شرکت در آن مقطع، حدود 1500 میلیارد ریال متناسب با نرخ ارز سال 1396 برآورد می‌شود که این خسارت سنگین، تبعات جدی برای تولید، پروژه‌ها و معیشت پرسنل به همراه داشته است. بازگشت این اموال می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات امروز شرکت صنایع آذرآب و کارکنان آن را حل‌وفصل کند. خواسته ما اولویت‌بخشی به رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده است.

رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب اراک به طولانی شدن رسیدگی به پرونده قضایی این شرکت اشاره کرده و اظهار داشت: مطالبه مشخص کارگران، تسریع در رسیدگی قضایی، احقاق حقوق کارکنان و بازگرداندن اموال به شرکت است تا امکان حل ریشه‌ای مشکلات فراهم شود. کارگران و کارکنان شرکت آذرآب انتظار دارند رسیدگی به پرونده قضایی این شرکت که از سال 1396 تاکنون جریانی دارد در اولویت قرار گیرد تا هرچه سریع‌تر اموال شرکت بازگردانده شود.

انتهای پیام/