آتشسوزی مجتمع مسکونی خیابان میر اصفهان ۲ فوتی داشت
مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از فوت ۲ نفر و نجات ۳۰ نفر دیگر در حادثه آتش سوزی در مجتمع مسکونی ۱۱ واحدی در خیابان میرفندرسکی خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، امید باقری در خصوص حادثه آتش سوزی در مجتمع مسکونی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه ۹ خودروی تخصصی اطفای حریق و امداد و نجات خودروی ویژه و نردبان بلند مرتبه به همراه ۴۰ نیروی امداد و نجات از ۵ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند، ابراز کرد: فرماندهی عملیات نیز توسط اینجانب انجام شد.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه در مجتمع مسکونی ۱۱ واحدی در خیابان میر اصفهان اتفاق افتاد، ابراز کرد: متأسفانه در این حادثه ۲ نفر که هویت آنها هنوز مشخص نیست بر اثر شدت انفجار و قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی جان باختند.
وی افزود: نیروهای آتش نشانی نیز با انجام عملیات یک ساعته حدود ۳۰ نفر از ساکنان را نجات داده و نسبت به اطفای حریق نیز اقدام کردند.
باقری تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی اصفهان در دست بررسی است.