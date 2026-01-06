کمبود ذخایر خونی در خوزستان؛ بیماران تالاسمی در انتظار دریافت خون

به گزارش ایلنا از خوزستان، مریم خوش‌اخلاق اظهار کرد: در پی کاهش مراجعه داوطلبان اهدای خون، استان خوزستان با کمبود ذخایر خونی مواجه شده و بیماران تالاسمی ناچارند روزها برای دریافت حتی یک واحد خون در نوبت بمانند.

وی با اشاره به تأثیر همزمان سرمای هوا و فشارهای اقتصادی بر میزان اهدای خون افزود: در شرایط معیشتی کنونی، مردم کمتر برای اهدای خون مراجعه می‌کنند، در حالی که اهداکنندگان باید پیش و پس از اهدای خون از تغذیه مناسب برخوردار باشند.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی خوزستان گفت: این وضعیت نه تنها باعث کاهش مراجعه برای اهدای خون شده، بلکه ممکن است برخی افراد سالم نیز به دلیل فقر آهن یا کم‌خونی، امکان اهدای خون را از دست بدهند.

وی با بیان اینکه بیماران تالاسمی به طور متوسط هر سه هفته به دو واحد خون نیاز دارند، ادامه داد: متأسفانه در شرایط فعلی بیماران چهار تا پنج روز در نوبت دریافت خون قرار می‌گیرند. هرچند اولویت سازمان انتقال خون تأمین خون مورد نیاز این بیماران است، اما کمبود منابع خونی روند درمان آنان را با مشکل مواجه کرده است.

انتهای پیام/