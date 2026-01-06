خبرگزاری کار ایران
مهار آتش سوزی اغذیه فروشی در مسکن مهر رشت

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: حادثه آتش سوزی در اغذیه فروشی مسکن مهر رشت مصدوم نداشت.

به گزارش ایلنا  از رشت، شهرام مومنی با اشاره به تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی حوالی ساعت ۱۱ امروز ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ مبنی بر آتش سوزی یکباب مغازه اغذیه فروشی در میدان دوم مسکن مهر گفت: ۲۳ آتش نشان به همراه ۵ خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش ماموران آتش نشانی این حریق در مدت زمان کوتاهی مهار و از سرایت به دیگر واحد‌های تجاری جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با بیان اینکه علت آتش سوزی در دست بررسی است افزود: در این حادثه به کسی آسیب نرسید.

 

