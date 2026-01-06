کشف و جمعآوری ۸ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در اندیمشک
مدیر توزیع برق اندیمشک از شناسایی و جمعآوری هشت دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز با همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، عبدالرضا داچک، اظهار کرد: با تلاش و رصد دقیق حراست شرکت توزیع برق اندیمشک و با اخذ حکم دادستان، همچنین همکاری عوامل نیروی انتظامی و پلیس آگاهی، تعداد هشت دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی و جمعآوری شد.
وی افزود: دستگاههای کشفشده از نوع پیشرفته مدل M۶۳ پلاس بوده که پس از ضبط، برق غیرمجاز محل نیز قطع و به همراه سایر مستندات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
داچک با تأکید بر نقش شهروندان در مقابله با فعالیتهای غیرقانونی، از مردم خواست در صورت اطلاع از استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند یا با حفظ محرمانگی هویت خود، اطلاعات را در سایت شرکت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir ثبت نمایند.
وی خاطرنشان کرد: گزارشدهندگان میتوانند از پاداشی بین یک میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.