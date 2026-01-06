۱۴ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا

به ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه، میزان ذرات آلاینده در هویزه با ۲۵۶ AQI در وضعیت بنفش و خطرناک آلودگی هوا قرار گرفته است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهر‌های اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر و هندیجان در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

در شهر‌های آبادان، اندیمشک، بهبهان، کارون، دزفول، شوش و ملاثانی نیز میزان آلودگی در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس است.

