۱۴ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا

هویزه و ۱۳ شهر دیگر خوزستان امروز با آلودگی هوا مواجه هستند.

به ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه، میزان ذرات آلاینده در هویزه با ۲۵۶ AQI در وضعیت بنفش و خطرناک آلودگی هوا قرار گرفته است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهر‌های اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر و هندیجان در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

در شهر‌های آبادان، اندیمشک، بهبهان، کارون، دزفول، شوش و ملاثانی نیز میزان آلودگی در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس است.

 

