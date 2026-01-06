توقف خدمات مدیران پذیرفتنی نیست

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای پدافند غیرعامل استان فارس که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تبریک ایام ماه رجب و میلاد امیرالمومنین علی(ع) با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) که می‌فرماید « هرگز هیچ دشمنی را کوچک مشمار، هرچند ناتوان باشد»، به رخدادهای اخیر کشور اشاره و تصریح کرد: دشمنان با بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی در پی ایجاد نارضایتی و ناامیدی در جامعه هستند.

استاندار فارس با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی از طریق فضای مجازی، بر وظیفه مدیران در ایجاد فضای امید، گفت‌وگو و همدلی در جامعه تاکید کرد و خواستار تفکیک اعتراضات مسئولانه از آشوب‌طلبی شد.

وی با تاکید بر تفکیک اعتراضات صنفی و مدنی از رفتارهای آشوب‌طلبانه، بیان کرد: مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم شنیده و برای آن چاره‌اندیشی می‌شود، اما سوءاستفاده از این مطالبات برای ایجاد اغتشاش و ناامنی پذیرفتنی نیست.

امیری رسانه‌های معاند را عامل اصلی پمپاژ ناامیدی در میان جوانان و دانشجویان دانست و تاکید کرد: وظیفه مدیران و دستگاه‌ها ایجاد امید، گفت‌وگو و همدلی برای مدیریت فضای اجتماعی و جلوگیری از بهره‌برداری دشمن است.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار خدمات عمومی در تمام شرایط گفت: دستگاه‌ها موظفند با بازبینی و به‌روزرسانی سامانه‌ها، رعایت الزامات پدافند غیرعامل و آماده‌سازی سیستم‌های جایگزین، خدمت‌رسانی پایدار به مردم را تضمین کنند.

امیری همچنین یادآور شد که دشمن را نباید کوچک شمرد و با هوشیاری، احساس مسئولیت مضاعف و نظارت مستمر می‌توان از شرایط موجود عبور کرد.

وی تاکید کرد: اعتراض مسئولانه شنیده می‌شود، اما اغتشاش به رسمیت شناخته نمی‌شود.

