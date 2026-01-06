جان باختن سه نفر بر اثر سانحه رانندگی در جاده چابهار - کنارک

به گزارش ایلنا، ابراهیم درخشان شامگاه دوشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعاتی پیش در محدوده بعد از پمپ بنزین «هوران» رخ داد و نیروهای اورژانس و عوامل امدادی در کوتاهترین فاصله پس از دریافت گزارش حادثه به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه به‌دلیل شدت برخورد، هر سه سرنشین خودرو در دم جان باخته بودند، افزود: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی چابهار از اول دی‌ ۱۴۰۳ تا اول دی‌ ۱۴۰۴ به ۱۱۴ هزار و ۷۰۷ تماس مردمی پاسخ داده که این تماس‌ها به ۱۴ هزار و ۱۴۶ مأموریت اعزام آمبولانس و ارائه خدمات به ۱۳ هزار و ۴۴۴ مددجو منجر شده است.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده علوم پزشکی چابهار ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۶ هزار و ۱۸۴ مورد مربوط به تصادف های جاده‌ای و درون‌شهری بوده است.

درخشان افزود: در این مدت ۳۴۸ مورد فوتی در ماموریت های اورژانس چابهار ثبت شده که ۱۱۸ مورد ناشی از حوادث ترافیکی بوده است.

وی با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده فشار سنگین حوادث جاده‌ای، مسیرهای طولانی و نقاط حادثه‌خیز بر خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی است، تاکید کرد: تقویت ناوگان اورژانس و بهبود ایمنی راه‌ها در جنوب استان سیستان و بلوچستان ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: مأموریت‌های اورژانسی در این بازه زمانی با ۳۶ دستگاه آمبولانس در ۶ شهرستان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی چابهار انجام شده است که برخی از این مناطق، سخت گذر بوده و دارای مشکلات جدی جاده‌ای هستند.

به گفته وی، اورژانس چابهار برای ارائه خدمات مطلوبتر به حداقل ۵۰ آمبولانس جدید به‌همراه نیروی انسانی و تجهیزات نیاز دارد.

انتهای پیام/