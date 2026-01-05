به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: با توجه به شدت آتش سوزی، آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی اجازه گسترش این آتش سوزی به بخش های مختلف کارخانه را ندادند.

وی گفت: در این آتش سوزی پنج نفر مصدوم شده بودند که نیروهای اورژانس مستقر در کارخانه کاله مصدومان این حادثه را به سرعت به مراکز درمانی منتقل کردند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: آتش سوزی شرکت کاله در آمل که از ساعت ۱۶ امروز شعله ور شده بود با تلاش آتش نشانان مهار و در مرحله لکه گیری نهایی قرار دارد.

وی گفت: با توجه به شدت آتش سوزی و روغن های موجود در انبار پنیر کارخانه کاله، اطفای حریق در این مجموعه با رعایت نکات فنی انجام و مهار شد.

محمدی با اشاره به این مطلب که در گام نخست به سرعت ظرفیت های شهرستان آمل برای اطفای حریق به‌کار گرفته شد، اظهار کرد: با دستور استاندار مازندران خودروهای شهرداری های مازندران به سرعت به محل حادثه اعزام و تعداد آنها به ۴۰ دستگاه افزایش یافت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران، علت حادثه را یک رخداد طبیعی در این مجموعه عنوان کرد و اظهار کرد: بررسی دقیق این حادثه از سوی کارشناسان فنی انجام می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: فرایند بررسی فنی میزان خسارت وارده از سوی کارشناسان مربوطه بررسی و اعلام خواهد شد.

شرکت لبنیات کاله بزرگ‌ترین واحد تولید مواد غذایی در مازندران و یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های لبنی کشور به شمار می‌آید که بیش از ۲ هزار نفر در آن مشغول کار هستند.

