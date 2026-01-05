خبرگزاری کار ایران
مدارس ابتدایی اراک، چند روستای تابعه و ساوه فردا ۱۶ دی‌ماه غیرحضوری شد

بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، مدارس مقطع ابتدایی اراک، چند روستای تابعه و ساوه فردا (سه‌شنبه) ۱۶ دی‌ماه تعطیل وآموزش در بستر شاد برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: حسب اعلام شرایط اضطرار توسط ادارهکل‌ هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی و دعوتنامه اداره‌کل محیط زیست استان مرکزی ( دبیرخانه ) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل که بدینوسیله تصمیمات برای روز سه‌شنبه شانزدهم دیماه به شرح ذیل اعلام شد.

بر اساس این مصوبه، کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر اراک تعطیل و آموزش در مقطع ابتدایی در بستر شاد برگزار می‌شود.

همچنین، آموزش مقطع ابتدایی روستاهای، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه و مرزیجران، نیز در بستر شاد برگزار می‌گردد.

موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه ای، پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اراک، نظارت وجلوگیری از فعالیت‌ کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری اراک، تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص، از دیگر موارد این اطلاعیه است.

اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از مردم اراک خواسته تردد غیرضرور نداشته باشند ‌و در فضای باز ماسک بزنند و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور، اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیاء قدیم، کنترل آلودگی در کوره های آجرپزی، عدم فلرسوزی پالایشگاه و پتروشیمی شازند تعطیلی موقت واحد آندسازی ایرالکو بدلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گازهای آلاینده در محیط به دلیل نشت ونشر غیر هدایت شده
توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز از دیگر موارد است.

در این اطلاعیه آمده است: اعضاء کارگروه مکلف بوده در انتهای روزی که شرایط اضطرار اعلام می گردد ، اقدامات انجام شده را بر اساس تکالیف مشخص شده، بصورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند و تصمیمات کارگروه بر اساس پیش‌بینی شاخص برای زمان شروع فعالیت در روز آتی ( نه شاخص های لحظه‌ای زمان تشکیل جلسه) اتخاذ شده که بر اساس تحلیل داده‌ها ( میانگین شاخص ایستگاههای بالاتر، شاخص‌های لحظه‌ای و ساعتی، اطلاعات هواشناسی ،تمهیدات بهداشتی و... ) صورت پذیرفته و بدیهی است اطلاعات لحظه‌ای یک ایستگاه، مبنای تصمیم برای کل شهر نمی باشد.

تصمیم گیری کارگروه برای تعطیلی دانشگاهها حسب قانون، در صورت پیش‌بینی رسیدن شاخص به عدد بالاتر از ۲۰۰ در شروع فعالیت روز آتی صورت می پذیرد، لیکن روسای محترم دانشگاه در این زمینه اختیار داشته، نسبت به اتخاذ تصمیم برای محدودیت تعطیلی یا مجازی واحدهای دانشگاهی اقدام نمایند
تصمیمات کارگروه بر اساس قانون و بصورت شفاف خدمت مردم عزیز اعلام می گردد و پاسخگویی به مطالبات به حق ، از اهم وظایف و تکالیف می باشد.

