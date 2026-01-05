به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران،گفت: آتش‌سوزی رخ‌داده در شرکت کاله آمل هم‌اکنون تحت کنترل است و خطری مخازن آمونیاک این مجموعه را تهدید نمی‌کند.

حسینعلی محمدی اعلام کرد: این آتش‌سوزی بر اساس گزارش‌های اولیه، در بخشی از مجموعه تحت مدیریت شرکت آغاز و به انبار پنیر و خامه سرایت کرده است و به دلیل ماهیت مواد موجود از جمله پنیر با درصد چربی بالا، شدت حریق افزایش یافت.

وی با اشاره به حضور میدانی استاندار مازندران در محل حادثه افزود: از ظرفیت آتش‌نشانی شهرهای همجوار، شهرهای معین، شرکت آب‌رسان و امکانات داخلی خود مجموعه استفاده شده و نیروهای امدادی از شهرداری‌های مختلف استان و همچنین تهران برای مهار آتش اعزام شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: هماهنگی لازم برای استفاده از هواپیمای آبپاش ایلوشین نیز انجام شده بود، اما با تلاش گسترده آتش‌نشانان، عملیات مهار حریق از زمین با موفقیت در حال انجام است.

محمدی با تأکید بر ایمن‌سازی محدوده آمونیاک تصریح کرد: منطقه دپوی آمونیاک تخلیه شده و با اجرای عملیات غرقابی، استفاده از پمپ‌ها و ایجاد آتش‌بُر، دامنه آتش کنترل شده است و در حال حاضر کانون حریق در معرض مخازن آمونیاک قرار ندارد و نیازی به تخلیه این بخش نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات لکه‌گیری و اطمینان از مهار کامل آتش همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/