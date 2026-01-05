خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی شرکت کاله آمل تحت کنترل قرار گرفت

آتش‌سوزی شرکت کاله آمل تحت کنترل قرار گرفت
کد خبر : 1737955
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران از تحت کنترل بودن آتش‌سوزی شرکت کاله آمل و رفع خطر از مخازن آمونیاک خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران،گفت: آتش‌سوزی رخ‌داده در شرکت کاله آمل هم‌اکنون تحت کنترل است و خطری مخازن آمونیاک این مجموعه را تهدید نمی‌کند.

حسینعلی محمدی اعلام کرد: این آتش‌سوزی بر اساس گزارش‌های اولیه، در بخشی از مجموعه تحت مدیریت شرکت آغاز و به انبار پنیر و خامه سرایت کرده است و به دلیل ماهیت مواد موجود از جمله پنیر با درصد چربی بالا، شدت حریق افزایش یافت.

وی با اشاره به حضور میدانی استاندار مازندران در محل حادثه افزود: از ظرفیت آتش‌نشانی شهرهای همجوار، شهرهای معین، شرکت آب‌رسان و امکانات داخلی خود مجموعه استفاده شده و نیروهای امدادی از شهرداری‌های مختلف استان و همچنین تهران برای مهار آتش اعزام شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: هماهنگی لازم برای استفاده از هواپیمای آبپاش ایلوشین نیز انجام شده بود، اما با تلاش گسترده آتش‌نشانان، عملیات مهار حریق از زمین با موفقیت در حال انجام است.

محمدی با تأکید بر ایمن‌سازی محدوده آمونیاک تصریح کرد: منطقه دپوی آمونیاک تخلیه شده و با اجرای عملیات غرقابی، استفاده از پمپ‌ها و ایجاد آتش‌بُر، دامنه آتش کنترل شده است و در حال حاضر کانون حریق در معرض مخازن آمونیاک قرار ندارد و نیازی به تخلیه این بخش نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات لکه‌گیری و اطمینان از مهار کامل آتش همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی